Вашингтон, 7 июля, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Компания SpaceX 7 июля запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной партией микроспутников Starlink, обеспечивающих высокоскоростной доступ в интернет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Тяжелая ракета-носитель стартовала с партией из 53 мини-спутников, которые пополнят орбитальную группировку глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.

После запуска многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку. Причем данная ступень использовалась для запусков в 13-й раз.