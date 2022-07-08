В Ростовской области потушили крупный ландшафтный пожар
Азовский район, Ростовская область, 7 июля, 2022, 21:14 — ИА Регнум. У Самарского шоссе в Азовском районе Ростовской области 7 июля огнеборцы потушили крупный ландшафтный пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Горит сухая трава
В районе населённого пункта Красный Сад днём загорелся мусор и сухая трава. К месту происшествия были направлены 22 сотрудника МЧС России и шесть единиц техники.
Около 19:30 мск было объявлено о ликвидации пожара на площади 1,5 тыс. кв. метров.