Азовский район, Ростовская область, 7 июля, 2022, 21:14 — ИА Регнум. У Самарского шоссе в Азовском районе Ростовской области 7 июля огнеборцы потушили крупный ландшафтный пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Горит сухая трава

В районе населённого пункта Красный Сад днём загорелся мусор и сухая трава. К месту происшествия были направлены 22 сотрудника МЧС России и шесть единиц техники.

Около 19:30 мск было объявлено о ликвидации пожара на площади 1,5 тыс. кв. метров.