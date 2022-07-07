Москва, 7 июля, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Сегодня, 7 июля, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» футбольный клуб «Сочи» в матче Кубка PARI Премьер встретится с «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

ФК ЦСКА

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Денис Адамов, Сергей Терехов, Игорь Юрганов, Иван Миладинович, Кирилл Заика, Артем Макарчук, Викториен Ангбан, Кристиан Нобоа, Артур Юсупов, Кирилл Ушатов, Владислав Сарвели.

ЦСКА: Владислав Тороп, Милан Гаич, Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Бахтиёр Зайнутдинов, Максим Мухин, Константин Кучаев, Иван Обляков, Хесус Медина, Хорхе Карраскаль, Федор Чалов.

На данный момент ЦСКА без очков занимает последнее четвертое место в турнирной таблице группы Кубка PARI Премьер. «Сочи», набрав три очка, располагается на второй позиции.