Лос-Анджелес, США, , 21:10 — REGNUM В 2023 году организаторы E3 (Electronic Entertainment Expo) проведут в Лос-Анджелесе новую выставку в офлайн-формате. Об этом 7 июля сообщает портал Game Informer.

E3 2019 E3expo.com

Проведение следующей E3 2023 запланировано на вторую неделю июня 2023 года, это будет первое мероприятие после трёхлетнего перерыва. Отмечается, что на этот раз организацией выставки будет руководить компания ReedPop, которая ранее отвечала за проведение мероприятий PAX, Star Wars Celebration, New York Comic-Con и других.

Напомним, последняя офлайн-выставка E3 прошла в 2019 году. В 2020-м мероприятие отменили из-за эпидемии коронавируса, в 2021-м E3 прошла в онлайн-формате, в 2022 году организаторы решили её не проводить.

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