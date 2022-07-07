Милан, Италия, 7 июля, 2022, 21:10 — ИА Регнум. 7 июля итальянский футбольный клуб «Милан» выкупил 31-летнего бразильского центрфорварда «Кротоне» Жуниора Мессиаса за 4,5 миллиона евро. Об этом сообщили на официальном сайте «россонери».

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Соглашение Мессиаса с «Миланом» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24.

В прошедшем сезоне Жуниор Мессиас, выступая за «Милан», принял участие в 26-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил две желтые карточки.

Ранее бразилец также выступал за «Гоззано», «Кьери», «Касале» и «Крузейро».