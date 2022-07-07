Москва, 7 июля, 2022, 21:06 — ИА Регнум. 25-летний шведский экс-форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон может бесплатно перейти в шотландский «Селтик». Об этом 7 июля сообщило издание «РБ Спорт».

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В прошедшем сезоне Джордан Ларссон, выступая за шведский АИК, принял участие в одиннадцати турах Аллсвенскана 2022, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За «Спартак» Ларссон выступал с 2 августа 2019 года после перехода из «Норрчепинга» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость шведа, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро. 1 июля футболист покинул «красно-белых», расторгнув с клубом контракт.