Самара, , 21:05 — REGNUM В Самарской области на Рощинском полигоне прошли военно-полевые сборы Волжского войскового казачьего общества. Занятия по боевой подготовке проводились в соответствие с современными реалиями ведения боевых действий. Полевую выучку отработали около 450 казаков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

Упражнения по стрельбе Александр Полегенько © ИА REGNUM

В военно-полевом выходе приняли участие имеющие опыт военной службы атаманы и казаки Самарского окружного казачьего общества, а также атаманы округов и отделов, прибывшие из регионов Приволжского федерального округа. Инструктаж провели военнослужащие офицеры с боевым опытом, участники спецоперации в Донбассе, военные врачи. Казаки в полной экипировке отработали навыки огневой, тактико-специальной и инженерной, разведывательной подготовки, тактической медицины.

Также были отработаны стрельбы с применением различных видов оружия, проведены занятия по захвату зданий и освобождению заложников, работе с беспилотниками, освоению технических параметров трофейной военной техники иностранных образцов.

«Для тех казаков, которые проходили срочную службу 5-10 лет назад, очень важно восстановить мастерство владения стрелковым оружием, вспомнить навыки пользования средствами тактической медицины, пополнить знания в области минно-взрывного дела. По итогам сборов, в Волжском войсковом казачьем обществе укомплектована команда казаков-добровольцев для отправки в зону боевых действий в Донбасс», — сказал атаман Волжского казачьего общества Юрий Иванов.

Казаки Оренбургского и Волжского войсковых казачьих обществ сегодня успешно выполняют боевые задачи в составе 15-го добровольческого казачьего отряда «Ермак». Через несколько дней состоится ротация личного его состава. Именно казаки Оренбургского и Волжского войсковых казачьих обществ, прошедшие военно-полевые сборы, пополнят ряды «Ермака».

«Обеспечение участия членов войсковых казачьих обществ, пребывающих в запасе, в ежегодных военно-полевых сборах — это задача Стратегии реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года. И к её выполнению мы должны относиться как к важной государственной задаче, которую поставил перед казачеством президент», — подчеркнул атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Проведение войсковыми казачьими обществами военно-полевых сборов стало практически повсеместным. Успешно занимаются военно-тактической подготовкой казаков также Кубанское, Оренбургское казачьи войска. Число участников превышает тысячу человек.