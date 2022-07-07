Москва, 7 июля, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Российские воины, участвующие в боях на Украине, должны чувствовать поддержку своей страны. Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«На что хотел бы обратить внимание: ведь страна живет обычной мирной жизнью. Лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки. А ребята пашут под пулями, понимаете? Жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою. Ради Родины», — заявил Путин.

«Нужна общенациональная повестка поддержки вооруженных сил. Это чрезвычайно важно, чтобы воины наши чувствовали эту поддержку», — подчеркнул он.