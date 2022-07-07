Мадрид, 7 июля, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Итальянский журналист Фабрицио Романо 7 июля сообщил, что мадридский «Реал» готов бесплатно отпустить 24-летнего центрфорварда сборной Сербии Луку Йовича в итальянскую «Фиорентину».

Www.eintracht.de Лука Йович

По информации источника, Йович на этой неделе пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с «фиалками». Также «Реал» получит 50% от будущей перепродажи футболиста.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Лука Йович принял участие в пятнадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Лука Йович выступает за «Реал» со 2 июля 2019 года после перехода из франкфуртского «Айнтрахта» за 63 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость сербского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.