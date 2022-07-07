Ливерпуль, Великобритания, , 21:01 — REGNUM 7 июля «Ливерпуль» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с 25-летним центральным защитником сборной Англии Джозефом Гомезом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2026/27.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

За «Ливерпуль» Джозеф Гомез выступает с 1 июля 2015 года после перехода из «Чарльтона» за 4,9 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость английского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Джозеф Гомез принял участие в 21-м матче за «мерсисайдцев» во всех турнирах (Английская Премьер-лига, Лига Чемпионов УЕФА, Кубок Англии, Кубок Лиги), в которых отметился одной результативной передачей и получил три желтые карточки.