Москва, , 21:00 — REGNUM Курсы доллара и евро снизились по отношению к рублю на торгах в четверг, 7 июля, после нескольких дней уверенного роста. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 61,95 рубля, что на 1 рубль 40 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день опустился на 1 рубль 17 копеек и к закрытию составил 63,60 рубля.

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