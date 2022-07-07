Москва, 7 июля, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Руководитель фракции «Единая Россия» в ГосдумеВладимир Васильев на встрече президента РоссииВладимира Путина с руководителями фракций предложил сократить комиссию, которую банки взимают с граждан при проведении платежей.

Kremlin.ru Владимир Васильев

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"Я недавно получил от Дмитрия Анатольевича Медведева напоминание, что мы не исполнили по одному законопроекту то, что должны были сделать. В чем вопрос? Это так называемые взимаемые комиссионные за платежи, в том числе и ЖКХ», — сказал Васильев.

По его словам, размер комиссий доходит до 7%.

«Владимир Владимирович, ну много, очень много. Мы считали. Путь был пройден достаточно энергичный, но мы уперлись в консолидированную позицию, в первую очередь, банков. Мы понимаем, что сейчас всем нелегко, но и людям, которые платят платежи, такие суммы в 7%», — добавил он.

Васильев считает, что нужно ставить вопрос если не об отмене, то о существенной сокращении таких комиссий.