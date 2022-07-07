Вашингтон, , 21:13 — REGNUM Пара американских родителей, чьи дети умерли после того, как попытались выполнить задание из социальных сетей, подала в суд на приложение TikTok, сообщает 7 июля New York Times.

Tik Tok Anton

Родители заявили, что их девочки 8 и 9 лет умерли после попытки выполнения челленджа под названием Blackout Challenge, участники которого специально доводят себя до удушения, задерживая дыхание или используя бытовые предметы, чтобы намеренно перекрыть доступ кислорода к мозгу и потерять сознание.

В иске утверждается, что социальная сеть TikTok знала или должна была знать, что ее алгоритмы «направляют детей к опасному контенту».

«TikTok должен быть привлечен к ответственности за распространение смертельно опасного контента, который увидели эти две молодые девушки», — заявил Мэтью Бергман, юрист и основатель частной юридической фирмы Social Media Victims Law Center, созданной в ноябре для привлечения социальных сетей к ответственности за причинение вреда детям.

Напомним, в апреле группа адвокатов обратилась к главе Facebook Марку Цукербергу с просьбой не создавать детской версии Instagram, высказав мнение, что подвергнет несовершеннолетних риску.

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