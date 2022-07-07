Москва, , 20:58 — REGNUM Представители России и Украины в ходе переговоров сумели достичь согласия по гуманитарному блоку вопросов, однако затем переговоры откатились к начальной точке, заявил член переговорной группы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи президента России Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы.

Леонид Слуцкий Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы согласовали, казалось бы, весь гуманитарный блок, за исключением, правда, закона о «героях» — Бандеру и Шухевича они никак сдавать не хотели. Но они откатили обратно, к сожалению, на первоначальные позиции», — сказал Слуцкий.

Слуцкий также рассказал, что он предупреждал украинскую сторону, «что дальше будет сложнее, значительно сложнее».