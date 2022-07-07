Ростов-на-Дону, 7 июля, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Карачаево-Черкесии за оправдание терроризма. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 7 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как следует из решения суда, пользователь одной из соцсетей опубликовал видеофайл и фотоизображение с текстом, содержащие высказывания, оправдывающие терроризм. Файлы были размещены 8 января 2021 года.

Суд назначил автору публикации штраф в размере 350 тыс. рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.