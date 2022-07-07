Москва, 7 июля, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Запад, вероятно, намерен сражаться с Россией «до последнего украинца». Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Также российский лидер ответил на призывы западных политиков победить Россию на поле боя.

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что тут скажешь. Пусть попробуют. Мы часто слышим, что Запад намерен воевать до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но к этому и идёт», — сказал Путин.