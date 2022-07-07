Екатеринбург, , 20:43 — REGNUM Свердловская область получила из федерального бюджета ещё 2,1 млрд рублей на расселение аварийного жилья. Об этом сообщил журналистам губернатор Евгений Куйвашев.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Соответствующий документ властям региона вручили председатель попечительского совета «Фонд развития территорий» Сергей Степашин, а также гендиректор этой структуры Константин Цицин. Деньги регион будет тратить в течение ближайших двух лет.

Всего к концу 2023 года планируется расселить ещё три тысячи человек. По данным на начало июля 2022-го расселено уже 40% аварийного жилого фонда.