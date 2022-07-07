Екатеринбург, 7 июля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Свердловская область получила из федерального бюджета ещё 2,1 млрд рублей на расселение аварийного жилья. Об этом сообщил журналистам губернатор Евгений Куйвашев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Соответствующий документ властям региона вручили председатель попечительского совета «Фонд развития территорий» Сергей Степашин, а также гендиректор этой структуры Константин Цицин. Деньги регион будет тратить в течение ближайших двух лет.

Всего к концу 2023 года планируется расселить ещё три тысячи человек. По данным на начало июля 2022-го расселено уже 40% аварийного жилого фонда.