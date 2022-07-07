Москва, 7 июля, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Эмбарго на товары, произведенные в Польше, нужно ввести по товарным группам, которые производятся в России, заявил руководитель фракции «Новые люди» в ГосдумеАлексей Нечаев на встрече президента РоссииВладимира Путина с руководителями фракции.

Пресс-служба партии «Новые люди» Алексей Нечаев

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По его словам, в Польше находятся площадки многих транснациональных корпораций из недружественный стран, на которых они производят товары для всего СНГ и Восточной Европы.

«Давайте может быть введем эмбарго на товары, произведенные в Польше по тем товарным группам, которые у нас в России тоже производятся?», — сказал Нечаев, обращаясь к президенту.

По его словам, депутаты готовы подготовить такой список совместно с Минпромторгом и другими профильными ведомствами.