Тюмень, 7 июля, 2022, 20:39 — ИА Регнум. В Тюменской области военный комиссариат начал формировать из числа жителей региона несколько подразделений воинов-контрактников. Заключившим контракт на службу в этих подразделениях получат «подъёмные» в размере 100 тысяч рублей, сообщил в своём телеграм-канале глава региона Александр Моор.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

«Служба в одном строю с земляками имеет много плюсов. Я уверен, что такой коллектив более сплочен и люди в нем относятся друг к другу более ответственно. Потому что в подразделении они находят общих знакомых, понимают, что после окончания службы вернутся в одну область, а кто-то даже в один город, село, поселок», — пояснил идею региональных формирований Александр Моор.

Тюменский губернатор сообщил, что установил разовую выплату людям, заключившим контракт на службу в региональных подразделениях в размере 100 тысяч рублей.

«Эта сумма позволит землякам поддержать свои семьи, пока часть будет находиться на формировании и заниматься подготовкой и слаживанием. Многие военные, я знаю, тратят серьёзные суммы на покупку дополнительного снаряжения и оборудования, это их право. Деньги можно использовать на любые цели», — отметил Александр Моор.

Глава региона также подчеркнул, выплату получат в том числе и те, кто уже принят на службу в подразделения тюменских воинов-контрактников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на этой неделе тюменским государственным и муниципальным служащим, а также волонтёрам за ранение во время спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины определены выплаты в три миллиона рублей. В случае их гибели родственники получат пять миллионов рублей.

https://regnum.ru/news/polit/3640085.html