7 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 21:07 — REGNUM На фоне того как тема «фейковых новостей» — термин, введенный экс-президентом США Дональдом Трампом — третий год подряд продолжает быть предметом споров на Западе, издание New York Times опубликовало статью, заявив, что дезинформация стала еще одной неразрешимой проблемой Вашингтона.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Многочисленные федеральные агентства согласны с тем, что широко распространяемые ложные сведения угрожают безопасности страны, но пока что нет очевидного ответа на вопрос, что же с этим делать», — говорится в статье.

Публикация привлекла внимание американских интернет-пользователей, которые бурно обсудили ситуацию.

«Истина больше не воспринимается как развитая общепринятая порядочность. Можно было бы подумать, что дебаты о философии истины — дело решенное. Дело в том, что современное общество скорее регрессирует, чем прогрессирует. Политические структуры видят в этом преимущество для своего успеха и наживаются на лжи. В чём разница между правильным и неправильным? Как происходит искажение системы убеждений?» — размышляет Gregor.

«Правые «новостные» агентства — это круглосуточная психооперация, охотящаяся на уязвимых людей. Конгресс должен написать закон о том, что для того, чтобы иметь слово «новости» в своем названии, нужно выполнять определенные требования. Я бы также вернул доктрину справедливости и развалил медиаконгломераты. Но пока мы не изберем республиканцев и не получим явное большинство в Конгрессе, все эти идеи не имеют смысла. Всё, что мы можем сделать в данный момент, это голосовать так, как будто от этого зависят наши жизни. Потому что они буквально зависят», — считает kay.

«Забудьте о попытках противостоять дезинформации фактами; это не работает. Что необходимо, так это агрессивное преследование минюстом США подрывных организаций, которые сознательно распространяют дезинформацию в попытке подорвать нашу систему управления, начиная с Республиканской партии Техаса за ее заявление о том, что Байден не был законно избран», — пишет Freonpsandoz.

Дезинформация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Раньше я думал, что демократы — это партия непредвиденных последствий в своих попытках «сделать правильную вещь». Но после нескольких месяцев чтения этих комментариев я теперь понимаю, что они — партия, которая никогда не думает о последствиях», — делится Michael.

«Для республиканцев «вниз» — это «вверх», а «вверх» — это «вниз», в зависимости от того, какое направление больше всего расстраивает либералов. К сожалению для всех нас, правые больше не имеют никаких основных ценностей. Если не будет более решительного демократического руководства, ничем хорошим это не закончится», — беспокоится Brucer.

«Стоит ли удивляться, что многие боятся дезинформации, если учесть, что доверие населения к правительству в целом и к чиновникам здравоохранения в частности резко упало? Горе тем, кто не понимает, что приоритетом является восстановление доверия, а не подливание масла в огонь», — комментирует Ann.

«Одно дело — использовать власть правительства для «донесения информации», и совсем другое — использовать власть правительства для подавления сомнительных идей на общественной площадке. Можно было бы предположить, что престижные СМИ (NYT в том числе) будут достаточно сознательны, чтобы задуматься о снижении способности традиционных СМИ быть источниками новостей, «разделяемых большинством американского политического спектра». Последние несколько лет я наблюдаю, как мои любимые источники новостей превращаются из относительно независимых в органы политической пропаганды; неужели любой здравомыслящий человек не видит в этом связи? Учитывая всё это, кто действительно думает, что усиление цензуры «дезинформации» является лекарством от ситуации, в которой мы сейчас находимся?» — задается вопросом Stumpy Dowd.

Пропаганда Torange. byz

«Изменения в новостях — это скорее результат коммерческого давления», — отвечает Peter Wiley.

«Очевидно, что федеральное правительство не может защитить нас от массовых убийц, глобальных пандемий, ухудшения состояния окружающей среды, изменения климата, грубых заговоров, доморощенных террористов, потенциальных тиранов, стремящихся к автократии, чрезмерного влияния корпораций и множества других бед, с которыми обычные граждане сталкиваются каждый день в современном мире — включая распространение наглой лжи. Поневоле задаешься вопросом, наконец, есть ли что-нибудь, что они могут сделать? Нет, мы сами по себе, друзья. Однако отмечу, что вынуждать людей самостоятельно справляться с дезинформацией — это утопия», — подчеркивает Anna Evans.

Напомним, что в 2019 году Трамп заявил, что американские СМИ с помощью «фейковых новостей» пытаются подорвать экономику США, чтобы навредить ему лично. В преддверии заявления политика на биржах в США началось падение на фоне новостей о том, что американскую экономику ждет рецессия.

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