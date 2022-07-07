Копейск, Челябинская область, 7 июля, 2022, 20:34 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области будет реконструирована система водоснабжения города. Об этом 7 июля объявил губернатор Алексей Текслер.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Копейск

Он отметил, что реализация соответствующих проектов улучшит качество жизни 147 тыс. горожан. Сейчас мощностей существующих очистных сооружений не хватает, а системы водоснабжения сильно изношены.

Общий объём финансирования работ составляет 2,7 млрд рублей. К концу 2023 года их планируется завершить.