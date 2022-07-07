Ростовский губернатор оформил Fan ID
Ростов-на-Дону, 7 июля, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Цифровую карту болельщика (Fan ID) в одном из многофункциональных центров Ростова-на-Дону оформил губернатор Ростовской области Василий Голубев. У главы региона это заняло всего пару минут, сообщает пресс-служба главы региона 7 июля.
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Ростовский губернатор оформил Fan ID
«Никакой сложности это не составило. Думаю, что наши болельщики быстро отреагируют и придут поддержать на стадион наш любимый футбольный клуб «Ростов», — отметил Голубев.
Пока цифровая карта болельщика требуется для посещения стадионов в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. Затем к системе подключатся и другие города России.
Оформить Fan ID можно через сайт «Госуслуги» или в МФЦ.