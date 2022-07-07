Ростов-на-Дону, 7 июля, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Цифровую карту болельщика (Fan ID) в одном из многофункциональных центров Ростова-на-Дону оформил губернатор Ростовской области Василий Голубев. У главы региона это заняло всего пару минут, сообщает пресс-служба главы региона 7 июля.

Donland.ru Ростовский губернатор оформил Fan ID

«Никакой сложности это не составило. Думаю, что наши болельщики быстро отреагируют и придут поддержать на стадион наш любимый футбольный клуб «Ростов», — отметил Голубев.

Пока цифровая карта болельщика требуется для посещения стадионов в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. Затем к системе подключатся и другие города России.

Оформить Fan ID можно через сайт «Госуслуги» или в МФЦ.