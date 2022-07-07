Москва, 7 июля, 2022, 20:31 — ИА Регнум. У России много союзников даже в странах коллективного Запада. Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Госдумы.

ИА REGNUM Владимир Путин

Ещё больше тех, кто поддерживает Россию за пределами Западного мира, добавил российский лидер. По его мнению, все эти силы поддерживают изменение существующего миропорядка в пользу более справедливого и многополярного.

«Попытки Запада навязать миру свой новый миропорядок обречены на провал. У нас много сторонников в том числе в США, Европе, не говоря уже о других странах. И со временем их будет все больше. Даже среди сателлитов США растет понимание, что их покорность США несет вред их суверенитету», — сказал Путин.