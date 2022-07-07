Ростов-на-Дону, , 20:26 — REGNUM Завершить модернизацию детской железной дороги в парке имени Островского в Ростове-на-Дону планируется осенью 2022 года. Первый состав проедет по новым рельсам в сентябре — к 85-летию Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 7 июля.

Макет железной дороги Donland.ru

«Рассчитываю, что открытие детской железной дороги после реконструкции состоится в сентябре. Этого ждут многие ростовчане. Но модернизация объекта продолжится. Для горожан это знаковый объект, интересный развлекательный и развивающий комплекс, место обучения ребят, увлеченных работой железнодорожного транспорта», — отметил глава региона Василий Голубев.

Модернизация детской железной дороги началась в сентябре 2018 года. За это время реконструированы железнодорожная станция Солнечная и учебные помещения. Ведутся работы по замене железнодорожных путей, коммуникаций, устройств сигнализации моста, обустройство пешеходных переходов и автомобильных переездов.

Проведению занятий с ребятами — южными железнодорожниками — реконструкция не помешала.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону назвали дату открытия детской железной дороги