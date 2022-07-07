Москва, , 20:27 — REGNUM Депутаты Госдумы в период летнего отпуска планируют иначе подойти к организации своей работы, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи президента России Владимира Путина с руководителями фракции Госдумы.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«С одной стороны, мы стараемся как можно больше уделить внимание своим избирателям, работая в округах и решая проблемы, с которыми сталкиваются люди. С другой стороны, потратить летнее время для того, чтобы подготовиться к осенней сессии вместе с правительством, работая над законопроектами в области импортозамещения, создания новых отечественных технологий», — сказал Володин.

По его словам, учитывая ситуацию на территории Донбасса, парламентарии решили помочь своим коллегам из ЛНР и ДНР в создании правового поля.

«К нам они приезжали буквально несколько недель назад, и мы обсуждали как раз вопросы совместной работы в рамках профильных комитетов с тем, чтобы такая помощь была оказана в формировании законодательства подготовкой отдельных законов и, занимаясь гармонизацией законодательства с тем, чтобы они обеспечили полностью себе правовое поле по решению этих вопросов», — пояснил спикер Госдумы.

Володин отметил, что нынешнее лето будет очень ответственным. «Мы считаем, что правильно, необходимо здесь, исходя из вызовов времени, перестроить работу. И планируем вместе со всеми фракциями, профильными комитетами этим заняться уже с понедельника, когда депутаты выедут в регионы», — добавил он.

Также Володин поблагодарил президента России за принятые решения. «Мы чувствуем диалог, обратную связь. И, конечно, для нас крайне важной является ваша поддержка. Спасибо!», — заключил спикер Госдумы.

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