Москва, 7 июля, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Запад проиграл в противостоянии с Россией. Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Если Запад хотел инициировать конфликт, чтобы перейти к новому этапу противостояния с Россией, то ему это удалось. Но на что хотел бы обратить внимание. Они должны понять, что проиграли уже с самого начала нашей спецоперации», — сказал Путин.

По словам российского лидера, спецоперация на Украине ознаменовала слом миропорядка, которым управляет лишь США, не считаясь с интересами других стран.

«Это переход к многополярному миру от придуманных кем-то для себя правилах. Он основан не на лицемерных двойных стандартах, а на международном праве, основанном на справедливости и равноправии. И остановить этот процесс невозможно», — отметил президент России.