София, 7 июля, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Болгарии выступило с инициативой о введении режима обязательного ношения медицинских масок в больницах и поликлиниках, государственных учреждениях и ряде других общественных мест. Об этом 7 июля сообщает софийская газета «Телеграф».

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Отмечается, что нововведение связано с резким ростом числа инфекционных заболеваний в стране. По словам главы минздрава Болгарии Асены Сербезовой, в настоящее время в ряде регионов страны возникла «серьезная угроза эпидемий».

Напомним, в Болгарии обязательное ношение индивидуальных защитных средств было отменено в феврале 2022 года, когда специальная комиссия ЕС констатировала улучшение ситуации с коронавирусом в стране.