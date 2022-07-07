Москва, , 20:17 — REGNUM Парламентарии должны иначе относиться к своей работе на фоне санкционного давления, с которым столкнулась Россия, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи президента России Владимира Путина с руководителями фракции Госдумы.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«11 160 санкций объявлено в отношении России. Ни одно государство не сталкивалось с таким количеством вызовом. Поэтому для всех нас это момент истины. Поэтому мы должны по-другому относиться к своей работе. И как вы правильно сказали, у нас сегодня одна партия — это наша страна», — сказал он.

По словам Володина, интересы Родины должны быть превыше всех партийных программ, и мы стараемся этому следовать. «За прошедшее время с января принято 361 закон. 35% из этого количества — законы социально значимые. Это больше, чем в предыдущие годы», — добавил спикер Госдумы.

Несмотря на то, что депутатам приходится для оперативности передавать полномочия правительству, растет количество законов прямого действия, отметил он.

«Сегодня 63,4% от общего объема принятых законов — законы прямого действия. Они, конечно, более эффективно решают проблемы людей. И конечно, при обсуждении все могут посмотреть, что принимается. Это повышает качество принимаемых решений», — отметил Володин.

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