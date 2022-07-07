Кушва, Свердловская область, , 20:16 — REGNUM В Кушве Свердловской области 75-летний мотоциклист погиб в результате ДТП. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

На месте ДТП с мотоциклом Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Авария произошла днём 7 июня на 182-м километре дороги Екатеринбург — Серов. По предварительным данным, 31-летний водитель машины «Шевроле Лачетти» совершал обгон и столкнулся с мотоциклом «Ямаха YZF-R1», который ехал в попутном направлении.

Мотоциклист погиб на месте. Установлено, что он был в защитном мотоциклетном костюме и мотошлеме.