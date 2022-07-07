Москва, 7 июля, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Коллективный Запад на протяжении десятилетий проводил агрессивную политику в отношении России. Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Госдумы.

НАТО

Российский лидер отметил, что Запад отвергал все предложения о нормализации отношений, отказывался от выработки системы безопасности и даже поддерживал деструктивные силы внутри России.

«Мы слышим, что мы начали «войну» на Украине. Нет, её начал коллективный Запад, поддержав антиконституционный переворот в 2014 году и поддерживая геноцид в Донбассе. Этот коллективный Запад и есть зачинщик и виновник того, что происходит», — сказал Путин.