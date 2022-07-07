Киев, , 20:15 — REGNUM Все украинцы загрустили из-за сообщения об уходе Бориса Джонсона с поста премьер-министра Британии, заявил 7 июля президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Зеленского, свежеушедший премьер-министр Британии был лидером «в отстаивании интересов Украины на международной арене».

«Друг Борис Джонсон, все украинцы с грустью восприняли новость о сложении полномочий главы Консервативной партии. Мы искренне благодарны за решительную и бескомпромиссную помощь с первых дней войны. Отдельно благодарю за лидерство в отстаивании интересов Украины на международной арене», — написал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джонсон в последний день своего пребывания на посту главы британского кабмина назвал Зеленского «героем, которого все любят».

Читайте ранее в этом сюжете: Джонсон признался Зеленскому в любви