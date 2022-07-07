Подгорица, 7 июля, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Правительство Черногории не должно слишком интенсивно заниматься темой подписания базового соглашения с Сербской православной церковью. Об этом заявил премьер-министр Черногории Дритан Абазович на заседании правительства Черногории 7 июля.

OSCE Parliamentary Assembly Дритан Абазович

По словам Абазовича, «печально то, что Черногория занимается церковными вопросами» в момент, когда в стране начинается туристический сезон.

«Я не так воспринимаю политику. Я считаю себя крайне либеральным политиком, крайне проевропейским. Я повторю свою позицию — нужно подписать базовое соглашение с Сербской православной церковью, с Черногорской православной церковью, со всеми, которые хотят договоренность с государством, в соответствии с конституцией и законами», — процитировал телеканал РТЦГ слова Абазовича.

Напомним, что правительство Черногории 8 июля должно голосовать о проекте базового соглашения с Сербской православной церковью. Ранее этот документ уже подготовило к подписанию правительство предыдущего премьер-министра Здравко Кривокапича, но он был отправлен на доработку.

Неканоническая «Черногорская православная церковь» имеет статус неправительственной организации. Православные верующие в Черногории посещают храмы канонической Сербской православной церкви.