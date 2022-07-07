Москва, 7 июля, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Введенные против России санкции нанесли ей минимальный ущерб. Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер отметил, что Запад, вводя свои ограничения, рассчитывал не просто нанести России экономический ущерб, но и посеять смуту в обществе.

«Последствия от недружественных действий западных стран удалось минимизировать. Трудности они нам создают, но вовсе не такие, как рассчитывали организаторы антироссийского «блицкрига». Их целью было посеять смуту в обществе, но у них ничего не вышло», — сказал Путин.