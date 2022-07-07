Курган, , 20:06 — REGNUM В Кургане вынесен приговор по уголовному делу о хищении денег у девочки-сироты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Деньги (сс)zoosnow

Судом установлено, что 22-летний курганец летом 2019 года, зная о наличии более одного миллиона рублей у своей несовершеннолетней знакомой, решил их похитить. Но деньги хранились на банковском счёте её приёмной матери и являлись накоплениями, полученными на содержание ребёнка, оставшегося без попечения родителей.

Обвиняемый придумал историю, мол, состоит в преступной группировке Кургана, для выхода из которой ему необходима крупная сумма. Сирота, имея доступ к банковскому счёту приёмной матери, по его указанию на протяжении почти трёх недель переводила деньги на свою банковскую карту, с которой обвиняемый обналичивал крупные суммы и распоряжался ими по своему личному усмотрению.

Когда афера вскрылась, в отношении курганца было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Около 140 тыс. рублей была возвращена сироте родителями обвиняемого. Итого общий ущерб составил 780 тыс. рублей.

«В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, сославшись на то, что потерпевшая его оговорила», — сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

В итоге суд назначил курганцу наказание в виде лишения свободы на срок два года в исправительной колонии общего режима, а также в полном объеме удовлетворил исковые требования потерпевшей о взыскании материального ущерба.