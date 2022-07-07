Москва, 7 июля, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Признанием республик Донбасса и решением о начале проведения специальной военной операции на Украине удалось предотвратить гуманитарную катастрофу, об этом заявил спикер ГосдумыВячеслав Володин в ходе встречи президента РоссииВладимира Путина с руководителями фракции Госдумы.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Начать хочу с того, что выскажу от всех депутатов слова благодарности за принятое решение о признании независимыми Донецкую республику и Луганскую народную республику, а также решение начать специальную военную операцию», — сказал Володин.

По его словам, депутаты считают, что тем самым была предотвращена гуманитарная катастрофа и гибель огромного количества людей.

«Конечно, сегодня, когда речь идет о работе Государственной Думы мы, прежде всего, считаем своим долгом и приоритетом сделать все возможное для наших солдат и офицеров, обеспечить их семьи заботой и вниманием, но и, конечно в рамках своих возможностей создать законодательное поле, позволяющее преодолеть вызовы, с которыми столкнулась наша страна», — добавил спикер Госдумы.