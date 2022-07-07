Москва, 7 июля, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Запад хочет воевать с Россией до последнего украинца. Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют», — заявил Путин.

«Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но похоже, всё к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьёз пока ещё ничего не начинали. При этом мы не отказываемся ещё и от мирных переговоров. Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договориться», — продолжил он.