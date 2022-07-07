Москва, , 20:00 — REGNUM Запад уже проиграл борьбу за гегемонию. Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что её начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски», — заявил Путин.

«Это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру. Миру, основанном не на придуманных кем-то эгоистических правилах, за которым нет ничего, кроме стремления к гегемонии. Не на лицемерных двойных стандартах, а на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций», — указал он.

Президент подчеркнул, что «этот процесс остановить уже невозможно».