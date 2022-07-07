Москва, 7 июля, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Все фракции Государственной думы активно оказывали гуманитарную помощь жителям Донбасса. Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Денис Абрамов ИА REGNUM Гуманитарная помощь

«Хочу поблагодарить все парламентские партии за организацию работы по гуманитарной поддержке Донбасса. Все принимают в этом активное участие», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что многие депутаты взяли отпуск и отправились в Донбасс, где в зоне боевых действий, с риском для жизни, оказывали помощь местному населения, организуя поставки гуманитарной помощи, продуктов питания и лекарств.