Москва, , 19:57 — REGNUM США и страны Запада в период пандемии коронавируса злоупотребили своим монопольным положением в валютной сфере, чем и вызвали экономический кризис, заявил 7 июля президент России Владимир Путин в ходе общения с победителями конкурса «Лидеры России».

Рост инфляции geralt

В частности, он отметил, что США за два года напечатали примерно столько же денежных знаков, сколько за предыдущие 40 лет — $5,9 трлн, а Еврозона напечатала себе 2,5 трлн евро.

«Наверняка специалисты знают о том, что кризис начал возникать еще в период борьбы с пандемией. И начал он возникать в связи с тем, что в развитых экономиках начали злоупотреблять своим монопольным положением в валютной сфере, включили печатный станок. Вот в Соединенных Штатах напечатали 5,9 триллиона долларов. Это 38% процентов денежной массы. За два года напечатали, примерно столько, как печатали за предыдущие 40 лет. Темп такой же», — сказал Путин.

«Что вроде бы и не плохо. И мы делали примерно то же самое. Но мы делали это все-таки точечно, аккуратно, и это не привело к такой вспышке инфляции», — пояснил российский лидер.

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