Москва, , 19:57 — REGNUM Все фракции Госдумы продемонстрировали свою политическую состоятельность и зрелость. Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.

Владимир Путин Kremlin.ru

«После 24 февраля всем ветвям власти и уровням власти страны требовалось действовать решительно, согласованно и быстро. Сегодня хочу поблагодарить вас за то, что именно так вы и работали: собранно, компетентно, в высоком темпе», — заявил Путин.

«Считаю, что все фракции подтвердили свою политическую состоятельность и зрелость. Действовали консолидировано и сплочённо, как настоящие государственники и патриоты России, для которых в сложных условиях партийные разногласия уходят на второй план. Потому что партий-то у нас много. А Родина — одна», — подчеркнул президент.