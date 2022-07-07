Москва, , 19:52 — REGNUM В период спецоперации все органы власти демонстрируют согласованность работы и ответственность при решении поставленных задач. Об этом 7 июля заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам российского лидера, все фракции Госдумы подтвердили свою политическую зрелость, поставив на первое место интересы страны и забыв о межпартийных противоречиях.

«Все фракции подтвердили свою самостоятельность и зрелось, действовали консолидировано, как настоящие государственники, для которых межпартийные отношения уходят на второй план. Потому что партий у нас много, а родина — одна», — сказал Путин.

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