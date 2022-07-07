Саратов, 7 июля, 2022, 19:43 — ИА Регнум. На фасаде саратовского «Дома художника» неожиданно для местных чиновников появилась скульптура под названием «Сам справлюсь», сообщают 7 июля местные жители в социальных сетях.

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих

Скульптура представляет собой человеческие руки, «выросшие» из стены дома, построенного еще в XIX веке, и «зашивающие» повреждённый фасад здания.

По словам петербуржца Алексея Грибеля, изготовившего и установившего скульптуру, таким образом он пытается привлечь внимание властей и общественности к памятникам культурного наследия, погибающим без реставрации и элементарного ремонта.

«В этом здании работали и творили мои преподаватели. Оно уже долгие годы стоит заброшенным. Его никто не чинит и не реставрирует. У него красивый фасад, но разбитые стекла и гнилые перекрытия. За зданием никто не ухаживает, поэтому оно решило вырастить себе руки и само себя вылечить», — заявил Грибель.

Ранее аналогичные скульптурные композиции появлялись на разрушающихся домах Санкт-Петербурга.

После появления этой информации в саратовских СМИ, местные власти «заметили» гибнущий объект культурного наследия и пришли к выводу, «что разрешение на проведение акции и на установку подобных арт-объектов на объекте культурного наследия комитетом культурного наследия не выдавалось. В связи с этим, ведомство считает, что гражданином были совершены противозаконные действия, которые являются нарушением федерального закона об объектах культурного наследия… Возможно обращение в правоохранительные органы».

Как это отразится на состоянии разрушающегося «Дома художника», пока неизвестно.