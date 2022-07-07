Курган, , 19:37 — REGNUM В Курганской области за неделю значительно подешевел так называемый «борщевой набор». Это следует из отчёта Свердловскстата.

Борщевой набор Цитата из м/ф «Чиполлино». Реж. Борис Дёжкин. 1961. СССР

В Курганской области с 24 по 1 июля 2022 года килограмм картофеля подешевел на 8% и в среднем стоил 54,95 рубля. Килограмм лука стал дешевле на 3,6% и его стоимость составила 46,93 рубля, свекла — на 3,6% (53,93 рублей), морковь — на 6,4% (61,01 рубль). Капуста подешевела за неделю почти на 18% и её цена на 1 июля составила в среднем 37,62 рублей.

Однако подорожали огурцы, стоимость которых за неделю взлетела на 14% до 90,6 рублей, но они в «борщевой набор» не входят.