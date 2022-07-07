Москва, , 19:33 — REGNUM Часть материнского капитала могут разрешить обналичивать родителям и тратить на любые нужды. Об этом 7 июля заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, соответствующие поправки в законодательство рассматриваются в Госдуме. Актуальность законопроекта подтверждает тот факт, что около 700 тыс. жителей России имеют на счетах суммы маткапитала и чаще всего даже не подозревают об этом. Поэтому законодатели предполагают обеспечить выдачу таких остатков родителям в форме наличных средств.

«Мы даем нашим семьям горизонт планирования на 17 лет вперед. Идет поддержка планирования семьи, беременных женщин, тех, у кого родился ребенок. Работают единые правила, о которых женщина узнает во время беременности. Благодаря этим правилам женщина может прогнозировать на 17 лет вперед, в какой ситуации государство ей поможет. Наконец-то появилась стабильность государственной поддержки семьи, которой раньше не хватало», — сказала Буцкая.

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