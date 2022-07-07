Вашингтон, , 19:29 — REGNUM Пользователь форума Reddit madredditscientist провёл исследование, в ходе которого выяснил, какую видеокарту больше всего обсуждали на платформе в последний год. Об этом 7 июля сообщает портал Wccftech.

Видеокарты

Для создания рейтинга исследователь использовал платформу Looria, позволяющую изучать публикации с временным охватом в 350 дней, в итоговый список попали 25 видеокарт от компаний AMD и Nvidia. Первое место досталось Nvidia GeForce RTX 3070, в топ-5 также вошли GeForce RTX 3060Ti, Radeon RX 5700XT, GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 580.

Madredditscientist отметил, что он также провёл работу по оценке эмоционального фона публикаций. «Судя по первым результатам, люди, как правило, рекомендуют продукты, а не жалуются на них, поэтому мы ожидаем довольно высокую корреляцию между объемом обсуждения и наиболее понравившимися продуктами», — написал исследователь.

Напомним, Nvidia выпустила видеокарту GeForce RTX 3070 в продажу 29 октября 2020 года. В апреле 2022 года известный портал Techradar назвал её «лучшей видеокартой в истории», отметив, что она впервые сделала 4K-гейминг массовым.