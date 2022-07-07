Ульяновск, , 19:27 — REGNUM В Карсунском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту кражи с территории ещё одного предприятия. На этот раз вору приглянулось топливо и запасные части к сельхозтехнике. Об этом сообщает УМВД по региону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Разбирательства начались после обращения в дежурную часть руководителя одного из сельхозпредприятий, расположенных в Карсунском районе. Он подал заявление о хищении имущества на 100 тыс. рублей, в том числе с территории фермы украли запасные части от оборудования и 1 тыс. литров дизельного топлива

В совершении преступления подозревают ранее судимого безработного 39-летнего местного жителя. Со слов злоумышленника, которые приводят в полиции, вечером он неоднократно проникал на территорию предприятия, крал имущество и в последующем продавал.

По данному возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ («Кража»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске членов преступной группы обвинили в хищениях с автозавода. Ущерб оценивается в 799 тыс. рублей.

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