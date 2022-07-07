Лисичанск, ЛНР, , 19:22 — REGNUM Под Лисичанском союзные войска РФ и ЛДНР нанесли ощутимый урон подразделениям зарубежных наемников, сообщил в своем телеграм-канале политолог Алексей Мухин. В частности, большие потери понес «грузинский легион» и белорусская «бригада им. К. Калиновского». «Собственно, это было ожидаемо: играть всерьёз с нашей армией — это не красивые видео записывать (по большей части для простодушного западного зрителя)», — пишет эксперт.

Лисичанск после освобождения Никита Третьяков © ИА REGNUM

По информации Мухина, среди сдавшихся и уничтоженных наемников-боевиков, которых в западных медиа упорно именуют то «добровольцами», то, «волонтерами» — «военные преступники (часть уже осуждена), виновные в истязаниях и убийствах российских военнопленных под Киевом». В телеграм-каналах и грузинских СМИ названы имена ликвидированных наемников (Николоз Шанава, Давид Менабдишвили, Гия Бериашвили, Давид Ратиани, Давид Гобеджишвили, Бахва Чикобава, Николоз Харава).

«Кстати, российскими подразделениями добыта ценная информация о личном составе структур грузинских неонацистов. Боевики в разбегаются буквально в панике, пытаясь спасти свои жизни, но наш спецназ неумолимо, неотвратимо и методично идет по их следу и столь же методично их уничтожает. Так что, как и было раньше неоднократно открыто сказано, и это не пустые слова — все, кто причастен к военным преступлениям, понесут заслуженное наказание. Абсолютно все, не сомневайтесь», — пишет Алексей Мухин.