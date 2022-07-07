Вашингтон, , 19:37 — REGNUM В США вандалы разрушили часть старинного монумента — одну из четырех скрижалей Джорджии, сообщает 7 июля New York Times.

Скрижали Джорджии Dina Eric

Монумент состоял из шести гранитных плит высотой около шести метров, на которых содержались надписи на восьми современных языках, включая русский, и четырёх древних. На каменных плитах было выгравировано десять «заповедей» на арабском, китайском, английском, иврите, суахили, русском, хинди и испанском.

Вандалы использовали взрывчатку, чтобы уничтожить один из камней. Позднее остатки монумента были снесены местными властями. Полиция до сих пор не задержала преступников.

Отметим, что памятник был установлен в 1980 году. Заповеди на нем призывают к новому мировому порядку с гораздо меньшим населением, живущим в гармонии с природой.