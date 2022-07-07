Москва, 7 июля, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Всё больше жителей России не способны к самостоятельному рождению детей. Об этом 7 июня заявил главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения РФ Олег Аполихин на пресс-конференции в Москве.

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По его словам, сейчас уже 77,4% женщин, готовящихся стать матерями в России, имеют предродовые патологии. Эксперт убеждён, что причина такой ситуации заключается в репродуктивных установках молодых людей, а также их морально-нравственном облике.

«Сегодня возраст сексуального дебюта — 17–18 лет для женщины, а для мужчины — 16–17 лет. Возраст вступления в брак при этом растет. Это молодые люди, активно меняющие половых партнеров, не имеющие установку на семью. К моменту репродуктивно направленного поведения они живут с такими установками», — сказал Аполихин.